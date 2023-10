Mehdi Taremi esteve perto de rumar ao Milan no último mercado, mas nos últimos dias foi associado pela imprensa italiana a outra equipa da Serie A, o Inter de Milão.

Confrontado com a possibilidade de contratar o avançado do FC Porto em janeiro, o CEO dos nerazzurri reconheceu que tal não deve acontecer, mas garantiu que o clube está atento ao mercado.

«Acho que não [vamos contratar Taremi em janeiro]. Mas somos o Inter e estamos sempre atentos a todas as situações. E quero dizer uma coisa: antes, os jogadores hesitavam em aceitar o Inter, agora muitos querem vir, no verão passado tivemos de dizer "não" a muitos. Thuram, Sommer e Pavard escolheram-nos, isso significa que o Inter é considerado credível», disse Giuseppe Marotta em entrevista ao La Gazzetta dello Sport.

Taremi, recorde-se, tem contrato com o FC Porto até junho de 2024 e, a partir de janeiro, pode comprometer-se a custo zero com outro clube.

O avançado de 31 anos tem dois golos e uma assistência na presente temporada.