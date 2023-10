As negociações foram demoradas, conheceram vários avanços e recuos, mas Alan Varela tornou-se jogador do FC Porto no decorrer do mês de agosto e já leva sete jogos com a camisola dos dragões.

O médio argentino confessou que tinha o desejo de jogar nos portistas e mostrou-se feliz pela forma como saiu do Boca Juniors.

«Ao início, quando os meus representantes me disseram que havia interesse do FC Porto, não tive dúvidas. Queria vir, queria cumprir o meu sonho de jogar na Europa, ainda para mais num clube grande como o FC Porto. A transferência não foi fácil, levou o seu tempo e tinha de continuar focado no Boca Juniors, estava a jogar e pude jogar até ao último jogo. Saí de lá contente e estou muito feliz por estar aqui», disse o jogador de 22 anos, numa das partes da entrevista à Eleven na DAZN que vai para o ar no próximo sábado.

Varela também estabeleceu comparações entre o ambiente que vivia na Bombonera e aquele que tem sentido no Dragão, onde já se sente em casa. «As pessoas [no Dragão] cantam durante o jogo todo, é como estar na Bombonera.»

«É difícil jogar na Bombonera. Têm uns adeptos incríveis, metem muita pressão nos adversários, mas... é difícil jogar na Bombonera. Aqui também. No Dragão cantam os 90 minutos, é um pouco semelhante à Bombonera e também metem pressão nos adversários», realçou.