O FC Porto anunciou esta quinta-feira que esgotou os bilhetes que tinha disponíveis para a deslocação a Antuérpia, jogo da terceira eliminatória da Liga dos Campeões marcado para a próxima quarta-feira.

Os bilhetes, ao preço único de 55 euros, foram colocados à venda esta quinta-feira, exclusivamente online, a partir das 11 horas e voaram em poucos minutos.

O FC Porto joga na Bélgica na próxima quarta-feira (20h00) e depois recebe os belgas no dia 7 de novembro. Com dois jogos realizados, a equipa de Sérgio Conceição está no segundo lugar do Grupo H, com três pontos, atrás do Barcelona (6 pontos), mas à frente do Shakhtar Donetsk (3) e Antuérpia (0).