Os compromissos de seleções prolongaram-se até esta madrugada, numa janela internacional que teve muito que contar. Estreias, golos, mas também um momento dramático vivido pelo sportinguista Gyokeres em Bruxelas.

A pausa internacional implicou muitos minutos em campo e longas viagens para alguns jogadores de Benfica, FC Porto e Sporting, dados a ter em conta pelos treinadores na preparação dos próximos encontros, desde logo quanto às possibilidades de alguma rotação já neste fim de semana, que está reservado para a terceira eliminatória da Taça de Portugal e antecede uma jornada europeia. O Maisfutebol olha para o que fizeram os internacionais dos chamados «grandes».

Benfica

A estreia absoluta de João Neves com a camisola de Portugal marca a paragem internacional para o Benfica, que teve o maior contingente de internacionais em ação na América do Sul e na Europa, alguns deles com muito tempo de jogo. Destes dias ficam ainda dúvidas sobre a condição de Kokçu, que não foi opção nos jogos da Turquia.

Otamendi terminou a janela internacional com mais 180 minutos nas pernas, depois de ter marcado o golo da vitória da Argentina sobre o Paraguai e, nesta madrugada, ter jogado os 90 minutos do triunfo sobre o Peru. Bem menos tempo de jogo teve David Neres, que voltou à seleção do Brasil, para entrar a 17 minutos do final na derrota desta madrugada em Montevideu, frente ao Uruguai.

Na Europa, a seleção nacional teve desde logo António Silva em campo no jogo com a Eslováquia que selou o apuramento para o Euro 2024. O central ficou de fora na partida seguinte, com a Bósnia, na qual João Neves entrou a cinco minutos dos 90m, para a estreia absoluta aos 19 anos.

O guarda-redes Trubin foi titular nas duas vitórias que mantêm a Ucrânia na corrida ao Europeu e esteve em destaque frente à Macedónia, antes de um erro que deu golo frente a Malta. Também Jurasek, titular em ambos os jogos da Rep. Checa, mantém intactas as hipóteses de qualificação, tal como Musa, opção de início em ambos os jogos da Croácia. Muito mais complicadas as coisas para a Noruega de Aursnes, já só com uma ténue hipótese de se manter na corrida via playoff. Ainda assim, o benfiquista esteve em destaque, nomeadamente na vitória sobre o Chipre, onde marcou um golo e deu outro a marcar.

Nota ainda para Samuel Soares e Tomás Araújo, ambos totalistas nas vitórias da seleção sub-21 frente a Bielorrússia e Grécia

O que fizeram os internacionais do Benfica:

António Silva (Portugal): 90 minutos

João Neves (Portugal): 5 minutos

Otamendi (Argentina): 180 minutos, 1 golo

Trubin (Ucrânia): 180 minutos

Aursnes (Noruega): 165m, 1 golo e uma assistência

Jurásek (Rep. Checa): 143 minutos

Musa (Croácia): 109 minutos

Neres (Brasil): 17 minutos

Kökçü (Turquia): 0 minutos

Samuel Soares (Portugal sub-21): 180 minutos

Tomás Araújo (Portugal Sub-21): 180 minutos

Sporting

Com jogadores em ação em três continentes, o Sporting viu Gonçalo Inácio voltar a marcar pontos na seleção nacional, com a exibição frente à Bósnia, numa jornada de seleções que fica marcada pela suspensão do encontro entre a Bélgica e a Suécia de Gyokeres, face ao atentado que vitimou dois adeptos suecos em Bruxelas. Momentos dramáticos para a seleção sueca e para o avançado dos «leões», que marcou um grande golo na primeira parte, antes de o futebol passar para segundo plano.

Quem sai reforçado desta paragem é Geny Catamo, que esteve em destaque nos particulares de Moçambique com Angola e Nigéria, com um golo e duas assistências. Tal como Diomande, titular nos dois empates da Costa do Marfim frente a Marrocos e África do Sul, na preparação para a CAN. Dois jogadores que deverão estar nas opções dos seus selecionadores para a CAN e portanto irão desfalcar os leões entre janeiro e fevereiro.

Tal como Morita, que jogou 90 minutos no segundo dos dois jogos particulares do Japão – esteve envolvido no lance do primeiro golo com a Tunísia – e que deverá integrar a seleção nipónica que no início de 2024 disputará a Taça da Ásia.

Na Europa, Hjulmand não saiu de resto do banco nas duas vitórias que deixam a Dinamarca em boa posição no apuramento para o Euro 2024, enquanto na América do Sul o guarda-redes Franco Israel foi igualmente suplente não utilizado em ambos os jogos do Uruguai.

O Sporting teve ainda Dário Essugo e Eduardo Quaresma na seleção sub-21. O primeiro foi titular e saiu a menos de meia hora do fim frente à Bielorrúsia, o segundo apresentou limitações física e não foi opção. Nota ainda para Rodrigo Ribeiro, que marcou mais um golo com a camisola da seleção sub-19, em jogo de preparação com a Escócia.

O que fizeram os internacionais do Sporting:

Gonçalo Inácio (Portugal): 90 minutos

Gyokeres (Suécia): 45 minutos e 1 golo em jogo interrompido, face ao atentado terrorista em Bruxelas

Diomande (Costa Marfim): 180 minutos

Geny Catamo (Moçambique): 180m, 1 golo e duas assistências

Morita (Japão): 90 minutos

Franco Israel (Uruguai): 0 minutos

Hjulmand (Dinamarca): 0 minutos

Dário Essugo (Portugal sub-21): 67 minutos

Eduardo Quaresma (Portugal sub-21): Não utilizado

FC Porto

Foi um contingente relativamente curto, mas os internacionais do FC Porto estiveram bem atarefados nesta janela em que Taremi voltou a reencontrar-se com os golos na seleção e Francisco Conceição deu cartas com a seleção sub-21.

O FC Porto, que viu Eustáquio dispensado por lesão da seleção do Canadá, teve desde logo em campo Diogo Costa, o dono da baliza da seleção nacional na dupla jornada que selou o apuramento para o Euro 2024.

Depois, houve jogos particulares para o Irão de Taremi, que prepara igualmente a Taça da Ásia, marcada para janeiro e fevereiro. O avançado portista marcou um e deu outro a marcar na vitória sobre a Jordânia e também jogou 90 minutos na goleada ao Qatar.

O lateral Jorge Sanchez foi totalista nos dois jogos do México, ambos nos Estados Unidos e que se saldaram numa vitória frente ao Gana e num empate com a Alemanha.

Quanto a Francisco Conceição, foi protagonista em ambos os triunfos da seleção sub-21 na qualificação para o Europeu, a marcar e a assistir frente à Bielorrússia e perante a Grécia, jogo em que usou a braçadeira de capitão.

O que fizeram os internacionais do FC Porto

Diogo Costa (Portugal): 180 minutos

Taremi (Irão): 180m, 1 golo e 1 assistência

Jorge Sánchez (México): 180 minutos

Francisco Conceição (Portugal sub-21): 139 minutos, 2 golos e 2 assistências

Referência ainda para o Sp. Braga, que viu Ricardo Horta dispensado da seleção nacional por lesão e teve um estreante nesta janela de seleções: Simon Banza representou pela primeira vez a RD Congo num particular com a Nova Zelândia. Além disso, os arsenalistas tiveram Serdar em ação pelos sub-21 da Turquia e Joe Mendes na seleção de esperanças da Suécia.