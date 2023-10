Depois do empate contra a Venezuela, o Brasil voltou a desiludir na fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2026. O Escrete perdeu em Montevideo frente ao Uruguai por 2-0 num jogo em que o ex-Benfica Darwin esteve em destaque.



Com Yan Couto, antigo jogador do Sp. Braga na equipa inicial, os brasileiros fizeram uma exibição cinzenta e viram a seleção orientada por Bielsa saltar para a frente do marcador em cima do fecho da primeira parte. Darwin, de cabeça, assinou um belo golo e deixou os uruguaios na frente.



Ainda antes do intervalo o Brasil perdeu Neymar por lesão. O jogador do Al Hilal queixou-se do joelho depois de uma disputa de bola com um adversário e deixou o relvado de maca

Na segunda parte os brasileiros ainda ameaçaram o empate por Rodrygo, mas foi o Uruguai quem conseguiu novo golo já no quarto de hora final. Darwin aguentou a pressão contrária junto à linha final e no meio de vários adversários, cruzou para o golo fácil de De La Cruz.



Fernando Diniz ainda lançou David Neres, jogador do Benfica, na segunda parte, mas o Brasil perdeu mesmo e foi alcançado por Uruguai e Venezuela no segundo lugar da fase de apuramento da América do Sul.



Refira-se que o guarda-redes do Sporting, Franco Israel, não saiu do banco de suplentes do Uruguai.



Por sua vez, Equador e Colômbia empataram sem golos. Os cafeteros tiveram dois golos anulados pelo VAR, um deles do ex-FC Porto Luis Díaz, que ainda desperdiçou uma grande penalidade. A Venezuela venceu o Chile por 3-0 enquanto o Paraguai bateu a Bolívia por 1-0.