Quatro jogos, quatro triunfos.



A Argentina segue imparável na fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2026. Na última madrugada, a albiceleste venceu no Peru por 2-0 graças a um bis de Lionel Messi.



Com o «benfiquista» Otamendi de início, os campeões mundiais apanharam um susto aos 29 minutos quando Paolo Guerrero esteve perto de inaugurar o marcador. Desperdiçaram os peruanos, não desperdiçou Messi. Volvidos dois minutos, Nico González cruzou da esquerda para a finalização de primeira do capitão argentino.



Ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, o avançado do Inter Miami bisou e fixou o resultado final com um remate em arco após passe do ex-Benfica Enzo Fernández.



Lionel Messi ainda chegou ao hat-trick aos 57 minutos, mas o lance foi invalidado pelo VAR.



Com esta vitória a Argentina lidera de forma isolada a fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2026 com 12 pontos, mais cinco que o trio de segundos classificados composto por Uruguai, Brasil e Venezuela.