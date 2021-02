Em final de contrato com o FC Porto, Otávio tem vários pretendentes, e um bem assumido: Marc dos Santos, o treinador lusocanadiano dos Vancouver Whitecaps, da Major League Soccer dos Estados Unidos.

«É um jogador que gosto muito, não é segredo. Otávio faria a diferença na MLS, que seria um dos jogadores mais importantes na liga. Agora eu sei que ele tem outras opções, tem outros clubes interessados nele. Espero o melhor para ele, porque merece», afirmou, em declarações à agência Lusa.

A preparar a temporada 2021 da MLS, que começa em abril, Marc dos Santos admite reforçar a equipa no futebol português. Stephen Eustáquio, também lusocanadiano, é outro jogador que agrada, mas a transferência é classificada como difícil.

«O problema é que agora ele quer ficar pela Europa, é ambicioso e tem metas para conquistar. Não se pode ter tudo o que se quer. Sempre o apreciei, mas nem sempre se pode ter tudo o que queremos», explica o técnico.

Natural de Montreal, Marc dos Santos viveu em Aveiro dos nove aos 23 anos, e gostaria de voltar a Portugal como treinador.

«Nunca escondi que é um sonho meu. Nunca escondi isso. Cresci e apaixonei-me por este desporto em Portugal. O meu pai incutiu em mim a paixão por este desporto. Lembro-me quando era mais novo de ir com o meu pai a estádios, quer no Porto, Aveiro ou em Coimbra. Isto começou em Portugal e um dia gostava de voltar para treinar num país que me deu esta paixão», referiu.