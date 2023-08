Miguel Coelho é o novo treinador da equipa feminina de voleibol do FC Porto, anunciaram esta quarta-feira os dragões.

O técnico de 35 anos chega ao clube azul e branco depois de vários anos no Leixões, primeiro como adjunto e depois como treinador principal.

«Eu e a minha equipa técnica, sermos escolhidos enquanto staff para arrancarmos com este projeto, deixa-nos muito entusiasmados. Estamos ansiosos por colocar as coisas em prática e estes meses têm sido terríveis pois queremos muito começar a trabalhar», disse, citado na nota do emblema portista.

No FC Porto, Miguel Coelho sucede a Rui Moreira, técnico que se mudou para o Benfica.