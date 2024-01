Miklos Féher faleceu em campo com a camisola do Benfica, mas antes já tinha representado o FC Porto – esteve ligado aos dragões de 1998 a 2002.

Ora, por isso mesmo, o clube azul e branco fez questão de assinalar o 20.º aniversário do desaparecimento do antigo avançado húngaro, ele que morreu durante um jogo do Benfica em casa do Vitória de Guimarães.

«20 anos sem Miki Fehér. O futebol não esquece», lê-se, na publicação nas redes sociais.

Féher, refira-se, jogou ainda no Salgueiros e no Sp. Braga, por empréstimo precisamente do FC Porto.