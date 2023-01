Otávio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV após o empate com o Casa Pia (0-0), no Estádio Nacional, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«[Sente que o FC Porto perde dois pontos?] Controlámos o jogo todo desde o primeiro minuto, faltou o mais importante, que era fazer o golo. Empatámos, deixámos aqui dois pontos. Agora, é continuar a trabalhar.

[É difícil entrar num bloco tão recuado?] O Casa Pia, às vezes, defende com uma linha de seis e é sempre complicado entrar [no bloco defensivo] contra estas equipas. Dar também mérito ao Casa Pia que defende muito bem, mas podíamos ter feito mais, ter feito golos e ganhar.

[Resposta tem de vir já no próximo jogo?] Sim, tem de ser. É o próximo jogo. Aqui é sempre para ganhar.»