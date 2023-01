Vasco Fernandes, capitão do Casa Pia, em declarações à Sport TV após o nulo com o FC Porto, no Jamor, para a 15.ª jornada da Liga:

«Não entrámos bem. O FC Porto entrou com muita intensidade. A partir dos 15/20 minutos conseguimos controlar, conseguimos algumas saídas com critério. Era um pouco a nossa estratégia: retirar profundidade ao FC Porto, que aproveita isso muito bem, com jogadores como Taremi e Galeno. A partir dos 15/20 minutos conseguimos isso, até à expulsão. Depois ficou mais difícil. Eles tentaram, o FC Porto acabou com três pontas, tiveram muitas oportunidades, mas fomos felizes. O ponto é justo.»

[até onde pode ir este Casa Pia?] «Podemos ir até ao treino de amanhã. É isso que nos move, o dia a dia, querermos ser melhores. Tentar que os jogadores sejam competentes, valorizar os jogadores. Isso só se faz com trabalho, não vale a pena pensar muito para a frente. O Zolotic dedicou este ponto ao Lucas. Isso mostra o que é este grupo. Independente das dificuldades, estamos sempre prontos para a luta.»