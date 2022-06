Otávio fechou 2021/22 com uma derrota ao serviço de Portugal na Suíça (0-1), mas nem esse desaire apaga a temporada que o internacional português descreve como a melhor da carreira, pelo sucesso interno com o FC Porto e devido ainda à estreia com a camisola das Quinas.

«Época 21/22 finalizada e sem dúvidas a melhor época da minha vida. Mais uma dobradinha conquistada e um sonho realizado de poder representar Portugal. Obrigado meu Deus por esta temporada maravilhosa e que a próxima época seja ainda melhor», escreveu nas redes sociais.

Nesta temporada, de resto, Otávio estabeleceu um novo recorde de jogos na carreira, ao chegar aos 49 encontros. Igualou ainda o melhor registo de assistências, com 13, e marcou em cinco ocasiões, tendo ficado a um golo da melhor marca que já conseguiu.