A equipa do FC Porto não parou junto aos Super Dragões para agradecer o apoio, como habitualmente, na volta que deu ao relvado, após a vitória frente ao Antuérpia e essa atitude motivou o desagrado da claque.

Segundo apurou o Maisfutebol, já após o jogo desta noite, no Estádio do Dragão, o líder da claque portista, Fernando Madureira, chegou mesmo a dirigir-se ao P1, zona de acesso de jogadores e jornalistas ao estádio, para pedir satisfações em particular ao capitão Pepe pelo sucedido.

De referir que o jogo desta noite no Dragão ficou ainda marcado por uma detenção de um adepto na bancada da claque, que desobedeceu à interdição de acesso a recinto desportivo, bem como pela identificação de outros dois elementos por participação em rixa.

Aliás, no final do jogo, era visível a presença das forças policiais no topo sul do Estádio do Dragão.