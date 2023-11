O primeiro golo do FC Porto teve um momento insólito. Aquando da marcação do penálti, Pepe pegou a bola nas mãos de Varela e ofereceu-a Evanilson, que acabou por fazer golo.

Um batedor diferente de Taremi, que na última sexta-feira falhou um castigo máximo na derrota contra o Estoril.

No final, Conceição explicou: «Não é no momento que me dá na cabeça. Há três batedores, agora também com o André Franco, decidi que era o Evanilson a bater, porque sou treinador e posso fazer isso. Foi simples. No meu tempo é que discutiam e havia problemas no balneário. Hoje são todos irmãos. Queria é que eles discutissem muitas vezes», afirmou o treinador portista na conferência de imprensa.