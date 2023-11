Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Antuérpia, em jogo da Liga dos Campeões:

«[Sobre a oportunidade falhada pelo Antuérpia no final] Um lance daqueles, uma abordagem daquelas, num pontapé de baliza do adversário não pode acontecer em alta competição. Na melhor prova de clubes do mundo todo o pormenor é importante. Estivemos bem a pressionar, a obrigar o adversário a jogar de forma mais direta, mas a nossa dinâmica em posse e a nossa definição não foram as melhores. O jogo estava controlado, criámos ocasiões para fazer golos e sofrer no fim acabaria por penalizar a equipa.»

[Jorge Sánchez não entrou logo] «Houve um momento do jogo em que o Zaidu teve um alongamento na perna em que teve a lesão, mas depois o doutor deu-me a informação de que ele estava bem e deixei-o continuar mais um pouco. O Francisco foi para circularmos com alguma paciência e velocidade a bola, mas muito daquilo que eu queria não foi conseguido. Apesar disso, criámos três ou quatro situações de golo, quase penáltis em movimento, em que não fomos eficazes.

[Assobios] «Estamos perante um público exigente. Muitos dos adeptos que estão aqui viram os últimos 40 anos do FC Porto a ganhar durante a presidência do nosso líder. É normal. Temos de transformar assobios em aplausos. Nos últimos oito jogos, tivemos sete vitórias. Estamos no tempo das vacas «fit», magras. No passado recente, tivemos quatro passagens aos oitavos e duas aos quartos de final. Não fizemos uma bandeira disso. Aceitamos. Nos momentos difíceis, com uma equipa jovem, perante um resultado do campeonato que não nos ajudou a tranquilizar, houve alguma precipitação. Temos adeptos que são exigentes. Querem ganhar 4 ou 5 zero, como eu. Vamos trabalhar para que haja aplausos.»

[Finalização] «60, 70 por cento dos exercícios que fazemos são de finalização. Se calhar, tenho de os deixar de fazer para os jogadores terem uma fome do tamanho do mundo. Os jogadores, como o Pepê, o Franco, têm de ocupar bem as zonas de finalização. Se não criássemos essas situações ficaria preocupado. Temos de continuar a trabalhar diariamente para que a equipa melhore.»