Declarações de Mark Van Bommel, treinador do Antuérpia, na conferência de imprensa no Dragão após a derrota frente ao FC Porto, que elimina os belgas da Liga dos Campeões:

«Perdemos por detalhes. Há que agarrar estes momentos. Fomos para o intervalo com um golo de penálti e na segunda parte houve o cartão vermelho. Continuámos a tentar o que podíamos com dez jogadores. Tivemos uma grande oportunidade, depois levámos um golo no minuto a seguir [...] Falta-nos experiência para gerir os momentos do jogo. Tem que ver com o crescimento dos jogadores. Por pouco que não tivemos o prémio que merecíamos.»

«Podia ter sido mostrado o cartão amarelo quando o Francisco Conceição deu um salto para a piscina. São jogadores jovens, mas há que sinalizar estas situações.»