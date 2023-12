O futebolista do FC Porto, Pepe, realizou treino condicionado esta sexta-feira, no arranque da preparação para a visita ao Sporting, na segunda-feira, da 14.ª jornada da I Liga, de acordo com a nota oficial do treino dada pelos azuis e brancos.

O central e capitão passou a fazer parte do boletim clínico, a par de Iván Marcano e Gabriel Veron, dois dias depois de ter alinhado na vitória ante os ucranianos do Shakhtar Donetsk (5-3), da sexta e última jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que assegurou a presença do clube nos oitavos de final da competição.

Pepe, de 40 anos, tinha acusado queixas no tornozelo direito nos últimos minutos desse desafio e deitou-se no relvado para receber assistência médica logo após o apito final do árbitro romeno István Kovács.

Já o defesa esquerdo João Mendes voltou a integrar os trabalhos da equipa principal, que prosseguirá a preparação do clássico no sábado, às 10h30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Sporting e FC Porto, ambos igualados no topo da I Liga, com 31 pontos, defrontam-se na segunda-feira, às 20h15, no Estádio José Alvalade. O clássico tem arbitragem de Nuno Almeida.