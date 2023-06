O FC Porto lançou um programa de incentivo para um estilo de vida mais saudável, chamado «Dragão Consciente». O capitão Pepe surge como exemplo a seguir.

«Sabem porque é que eu continuo a jogar com 40 anos? Porque cuido bem do meu corpo, da minha saúde e do meu bem-estar», explica o internacional português.

O programa começa a ser emitido nesta segunda-feira, tem 12 episódios e conta com testemunhos importantes do universo portista. De Pepe, naturalmente, mas também de médicos, nutricionistas, psicólogos e treinadores do FC Porto.