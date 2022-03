Horas depois da derrota frente ao Lyon, para a Liga Europa, o FC Porto regressou esta quinta-feira aos treinos, já com vista à preparação do jogo com o Tondela.

Operado na zona frontal da cabeça na noite de quarta-feira, devido a um choque com Lucas Paquetá, Pepe esteve em repouso e fez tratamento, pelo que não esteve às ordens de Sérgio Conceição. Manafá também continua entregue ao departamento clínico, ele que fez tratamento.

Em sentido contrário, Gonçalo Borges, jovem que habitualmente representa a equipa B, esteve presente na sessão dos azuis e brancos.

O FC Porto, recorde-se, recebe o Tondela no domingo, em jogo da 26.ª jornada da Liga.