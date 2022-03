Pepe foi a principal novidade no treino desta manhã do FC Porto e já treinou nos relvados com os companheiros.

O defesa dos dragões, recorde-se, tinha sofrido uma lesão após um choque de cabeça com Lucas Paquetá e teve mesmo de ser operado, após o jogo com o Lyon, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O central deve, assim, regressar às opções para o jogo desta quinta-feira, em França.

Já esta quarta-feira, antes da viagem, Sérgio Conceição e Pepê fazem a antevisão ao Lyon-FC Porto.