O FC Porto quer iniciar a época com a conquista da Supertaça, mas Pepe rejeita a ideia de uma oportunidade para soltar um "grito de revolta" frente ao Benfica, que conquistou o título nacional.

«Nós não damos gritos, jogamos futebol. Este grupo mostrou, na época passada, que foi muito competitivo. Sabemos onde falhámos. Os primeiros jogos não foram aquilo que o mister esperava. Lutámos até ao final. Conseguimos a Taça da Liga e a Taça de Portugal, para além da Supertaça. Nada melhor como começar a época com a Supertaça, pois estamos nesta final por mérito próprio, e vamos estar muito bem preparados para disputar a final e dar uma alegria aos adeptos», afirma o capitão do FC Porto, na antevisão do jogo desta quarta-feira.

Questionado sobre aquilo que torna o duelo entre FC Porto e Benfica especial, comparativamente com outros clássicos do futebol europeu, Pepe começa por destacar que a sua equipa «representa uma região».

«Sentimos esse peso, os nossos adeptos demonstram um apoio tremendo, como vimos na época passada. Um apoio incondicional, mesmo em situações difíceis. É sempre um jogo especial. Tenho quase a certeza que vamos estar ao melhor nível para disputar esta final», responde.