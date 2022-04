O Porto Canal avança em última hora que a providência cautelar foi aceite e o defesa Pepe pode ir a jogo esta noite, diante do Sporting, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Recorde-se que, na última terça-feira, o Conselho de Disciplina anunciou os castigos de Pepe e Bruno Tabata, na sequência do inquérito instaurado após os confrontos no final do FC Porto-Sporting para a Liga.

O atleta portista foi acusado de pontapear o diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana. Já Tabata, foi acusado de empurrar o administrador da SAD portista Luís Gonçalves.

Os dois jogadores foram suspensos por 23 dias e multados em 2.870 euros, mas já haviam sido suspensos preventivamente a 15 de fevereiro, tendo voltado a ficar disponíveis a 28 do mesmo mês, uma vez que cumpriram o limite máximo de dois jogos de suspensão preventiva definido pelos regulamentos da Liga.

Ora, desta forma, esse período em que estiveram suspensos será levado em conta, sendo subtraído aos 23 dias agora aplicados.

Se, no caso do futebolista do Sporting, o recurso junto do Pleno do Conselho de Disciplina suspendia imediatamente o castigo e faz com que seja opção para o Clássico, o caso de Pepe era diferente. O FC Porto apresentou recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto através de providência cautelar, mas o castigo só seria aceite caso esta providência fosse aceite, tal como aconteceu já esta quinta-feira, a poucas horas do início do encontro.

Refira-se ainda que os dragões tinham perspetivado que o defesa internacional português não só iria falhar o jogo desta quinta-feira, como a próxima jornada do campeonato, diante do Sp. Braga, na próxima segunda-feira.

Conhecida esta decisão, Sérgio Conceição pode, então, lançar Pepe na partida que tem início marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, e que pode seguir ao minuto no Maisfutebol.

