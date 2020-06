Jorge Nuno Pinto da Costa falou nesta quinta-feira sobre o processo de renovação de Tomás Esteves, jovem lateral direito que termina contrato com o FC Porto em 2021. Durante uma entrevista ao Portal dos Dragões, a propósito das eleições no clube, o presidente portista anunciou um entendimento entre as partes.

«Julgo que já há acordo para o Tomás Esteves renovar», disse Pinto da Costa, sem se alongar sobre o tema.

Candidato a novo mandato na presidência do clube, o dirigente revelou ainda que a prometida Cidade do Porto será localizada no concelho de Matosinhos, caso vença as eleições.

«Temos em Matosinhos um terreno de 8 hectares, em que o PDM já está alterado, prevendo a construção de sete campos de futebol de 11 e dois campos de futebol de sete. Terá ainda uma zona residencial para 100 anos. Temos dois tipos de financiamento já aprovados: um empréstimo bancário a 10 anos ou o investimento de um particular a 20 anos, em que pagaremos uma renda e no final o complexo passa para o FC Porto», explicou Jorge Nuno Pinto da Costa.