Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, foi expulso pelo árbitro no decorrer do encontro com o Famalicão, que a equipa da casa acabaria por vencer por 2-1.



O técnico recebeu ordem de expulsão após um diálogo entre o quarto árbitro e o juíz Nuno Almeida. De acordo com o relatório do árbitro, citado no mapa de castigos divulgado esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação, Vítor Bruno insultou um jogador adversário.



«O agente foi consìderado expulso porque 'saiu da área técnica, diigìndo-se para a zona de meìo campo, junto ao 4.º árbitro, usando linguagem ofensiva e insultuosa para com um jogador adversário dizendo o seguinte: «Ó boi deixa de falar para o Pepe, ó boi deixa de falar para ele», terá dito o treinador-adjunto do FC Porto, que irá pagar uma multa de 230 euros.