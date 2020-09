Nicolás Otamendi vai ser jogador do Benfica, regressando a Portugal depois de ter vestido a camisola do FC Porto nos primeiros anos da década passada.

O defesa argentino chegou a ser apontado aos dragões, mas Pinto da Costa garantiu que a estrutura azul e branca nunca pensou num regresso. «Ninguém falou com o Otamendi e ninguém falou com o City. Nunca foi opção nem sequer foi abordado. Víamos isso e ríamo-nos», começou por dizer em entrevista ao Porto Canal.

Ao seu estilo, Pinto da Costa lembrou que Otamendi foi muito feliz no FC Porto e também na casa que agora ser a dele. «Otamendi tem história no FC Porto, faz parte do grupo que venceu a Liga Europa, que levou o banho de chuveiro lá na Luz quando fomos campeões. Foi dos que mais festejou e sentiu essa vitória», recordou.

O presidente do FC Porto justificou ainda a venda de Fábio Silva e o empréstimo de Vitinha. Os dois jogadores rumaram ao Wolverhampton, o primeiro por 40 milhões de euros e o segundo com opção de compra. «Cedemos jogadores com talento e futuro, mas não eram peças indispensáveis no sucesso da equipa. Praticamente não jogaram e não é pela sua falta que seremos afetados. O que recebemos deu para ir buscar outros jogadores e compor parcialmente as nossas contas», rematou.