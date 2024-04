Um dia após o empate no Dragão (2-2), frente ao Sporting, o FC Porto voltou, esta segunda-feira, aos treinos no Olival.

O plantel principal, às ordens de Sérgio Conceição, começou a preparar a deslocação a Chaves, com apenas cinco jogadores entregues ao departamento médico: Pepe, que falhou o Clássico, esteve a fazer tratamento a uma lesão do tendão de Aquiles direito, Marcano (tratamento), Zaidu (tratamento), João Mário (tratamento) e Samuel Portugal fez treino integrado condicionado.



Além dos lesionados, Wendell e Galeno são baixas para a visita a Chaves, agendada para as 20h30 do próximo domingo, por castigo.

Os azuis e brancos voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30.