O FC Porto triunfou, na noite deste sábado, na visita ao Desp. Chaves, por 0-3, em novo encontro da 32.ª jornada da Liga.

Por não poder contar com Wendell e Galeno – castigados – Sérgio Conceição apresentou-se em Chaves com o “B” João Mendes na lateral esquerda e com Taremi na frente de ataque, alterando o esquema tático face ao último encontro, para 4-4-2.

Por seu turno, Moreno surpreendeu com a troca de guarda-redes, relegando Hugo Souza para o banco, por opção. Em simultâneo, o técnico trocou Sandro Cruz por Júnior Pius. Forçosamente com os castigos de Guzzo e a lesão de Carraça, Morim e Sylla assumiram a titularidade.

Reveja o filme do jogo.

Como era de esperar, a equipa que viajou da Invicta assumiu desde cedo o comando da partida. Ainda assim, mostravam-se pouco esclarecidos na hora de ferir a baliza dos anfitriões. Foi exceção Pepê, que procurou de meia distância importunar Rodrigo Moura. Pouco depois, pelo corredor direito, Francisco Conceição serviu Taremi, que não correspondeu da melhor forma.

Não foi de bola corrida, teria de ser de bola parada. E que bola parada. Francisco Conceição, aproveitou um livre à entrada da área para fazer o gosto ao pé e igualar o seu pai com 11 golos ao serviço do FC Porto. Estavam decorridos 27 minutos.

Se a tarefa estava difícil para os flavienses, ainda mais ficou quando Júnior Pius recebeu ordem de expulsão depois de ser admoestado com o segundo amarelo, aos 28m.

A jogar com menos um elemento, Moreno teve de ajustar a sua equipa, passando Morim para a esquerda da defesa, o que permitiu ao FC Porto assumir ainda mais o meio-campo, sem acelerar.

Varela e Nico assumiram a primeira fase de construção, uma vez que a linha defensiva portista nem teria de ser chamada a jogo. Tal facto dava alguma liberdade aos médios para deambularem e fazerem chegar a bola às entrelinhas do Desp. Chaves, libertando Taremi e Evanilson.

Chegou assim o segundo golo dos portistas, com o brasileiro a aparecer na cara de Rodrigo Moura após passe de calcanhar do iraniano. Aconteceu em cima do intervalo, aos 45+2m.

Antes do reatamento, Moreno tirou Sylla e lançou Sandro Cruz, recuando João Correia para a direita da defesa. Mas, a superioridade numérica deixou os portistas mais relaxados.

Numa rara oportunidade para os anfitriões, Héctor, o melhor marcador, cabeceou ligeiramente por cima.

A classificação de ambas equipas era espelhada no ritmo do jogo. Adicionando o facto do Desp. Chaves jogar em inferioridade, dava para os visitantes ensaiarem, quando assim entendessem, lances de perigo e com possibilidade de dilatar o marcador.

Posto tudo isso, o jogo caiu num ritmo baixo.

Na reta final, Taremi ainda cobrou um penálti. Além disso, Sérgio Conceição lançou novo produto do Olival. Aos 17 anos, Gonçalo Sousa entrou aos 83m para o lugar de Francisco Conceição.

O resultado mantém as equipas na mesma posição, ficando mais difícil para o Desp. Chaves as contas da manutenção. Por sua vez, o FC Porto reforçou o terceiro posto.