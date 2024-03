Pepê, extremo do FC Porto, em entrevista à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Vizela, por 4-1, na 26.ª jornada da liga portuguesa.

[Análise ao jogo] «Tivemos a infelicidade de marcar o autogolo, mas estivemos por cima durante 90 minutos. Sabíamos que tínhamos de ter tranquilidade e que a qualquer momento conseguiamos marcar os golos. Na segunda parte voltámos mais focados e conseguimos fazer um belo resultado. Depois do golo sofrido sabíamos que eles iam recuar mais, mas que tínhamos de rodar mais a bola e encontrar aberturas, fazer as nossas jogadas e depois golos.»

«Sabemos que jogar aqui no FC Porto exige o máximo de cada um, independentemente do jogo. Temos de estar focados durante os 90 minutos e hoje não foi diferente. Com o apoio da claque conseguimos um belo resultado.»

[Paragem para as seleções] «É uma paragem importante. Vimos de um jogo de 120 minutos, mais outro intenso hoje (sábado). É bom para trabalhar o que temos tido dificuldade e é bom para descansar. Vamos voltar melhor.»

[Protestos das claques do FC Porto] «Durante o jogo ficamos focados e dificilmente percebemos o que acontece lá fora. Mas conseguimos perceber que independente do lado que estejam, temos o apoio de todos. Isso é importante para fazermos um grande jogo».