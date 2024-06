O FC Porto dá o pontapé de saída na nova temporada esta segunda-feira.

Em comunicado, os azuis e brancos confirmaram que o Olival vai receber o primeiro treino de Vítor Bruno como técnico principal da equipa e os primeiros passos vão ser transmitidos em direto.

O clube anunciou ainda que a pré-época vai ter duas semanas de treinos e três jogos à porta fechada, ao que se segue o estágio na Áustria, com três jogos no país. Segue-se depois o encontro de apresentação aos adeptos no Estádio do Dragão.

Recordar que o primeiro jogo oficial do FC Porto na época é a Supertaça frente ao Sporting, a 3 de agosto.