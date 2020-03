A revelação foi feita na noite de domingo e protagonizou algo pouco habitual em quase 38 anos de Pinto da Costa no FC Porto: oposição à candidatura à presidência do clube.

«Sim, é verdade. Sou candidato à presidência do FC Porto». As palavras foram de José Fernando Rio, no programa Trio d’Ataque, da RTP3.

Quem é, afinal, o segundo homem a desafiar Pinto da Costa à liderança dos destinos dos azuis e brancos?

José Fernando Rio nasceu a 17 de junho de 1968. Tem 51 anos e é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, no Porto. O seu percurso académico passou, antes da dita especialização profissional, pela Escola Secundária Garcia de Orta, bem como pelo Colégio dos Maristas.

Além do estudo na área do Direito, José Fernando Rio foi diretor geral, até 2004, de uma empresa de produtos de luxo, a Bluebird, de comércio a retalho de relógios e jóias, nascida para o mercado em 1999.

O percurso como jurista não chegou, contudo, a ter continuidade. Tudo porque, em 2006, integrou a estrutura do Porto Canal, a convite de Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica. Assumiu funções profissionais como técnico de continuidade, sendo responsável pela grelha e comentador desportivo em vários programas daquela estação televisiva portuense.

Começou por ser comentador no programa “A Bola é Redonda”, de debate semanal sobre futebol, com comentadores de FC Porto, Sporting e Benfica. Representava, nessa qualidade, os azuis e brancos, tal como Manuel Serrão. Assumiu-se, com a saída deste para a TVI, como comentador residente.

O “Tribunal” e o “Universo Porto – Pré e Pós-Match”, foram outros projetos desportivos que integrou nesse mesmo canal.

Através de um blogue pessoal e das suas redes sociais, José Fernando Rio publica, desde 2012, uma crónica semanal dedicada do futebol, designada “As 5 conclusões que importa retirar da jornada da I Liga”.

A nível familiar, tem duas filhas, fruto do segundo – e atual – relacionamento e é, por exemplo, primo do atual presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

Depois de mais de uma década, através do grande ecrã, de assumido «portismo», termo que o próprio utilizou na revelação feita no domingo, José Fernando Rio faz o que só o médico e empresário portuense José Martins Soares tinha feito, este por duas vezes, em 1988 e 1991, desde que o 39.º e atual presidente do FC Porto tomou posse, em 1982: ser adversário de Pinto da Costa ao trono do dragão.

As eleições para a presidência do FC Porto estão agendadas para 18 de abril.

As candidaturas para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar devem ser apresentadas até 19 de março, com o nome do presidente da lista candidata e com o mínimo obrigatório de, pelo menos, 300 assinaturas de associados do FC Porto. Os restantes membros devem ser apresentados até 8 de abril.