As eleições do FC Porto para o quadriénio 2020/2024 vão realizar-se a 18 de abril, informaram esta segunda-feira os azuis e brancos numa publicada no jornal «O Jogo» e no «Jornal de Notícias».

Na mesma informação, é referido que os sócios poderão votar entre as 10h e as 19h na sede social do emblema portista.

As candidaturas para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar devem ser apresentadas até 19 de março, com o nome do respetivo presidente da lista candidata e com a obrigação de terem, pelo menos, 300 assinaturas de associados. Os restantes membros devem ser apresentados até ao dia oito de abril.

De recordar que Jorge Nuno Pinto da Costa pode avançar para o 15.º mandato à frente do FC Porto.



