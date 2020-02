Moussa Marega decidiu abandonar o relvado do Estádio D. Afonso Henriques após insultos racistas por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães. O avançado do FC Porto foi substituído ao minuto 73 mas, já antes, tinha denunciado atos de racismo no recinto minhoto.

Como as imagens demonstram, Marega apontou repetidamente para a cor da pele no festejo do golo que marcou, originando mais cânticos e arremesso de cadeiras. Nessa altura, o jogador maliano ainda brincou com a situação, pegando numa das cadeiras e colocando-a sobre a cabeça.

VÍDEO: o golo e os festejos de Marega



Minutos mais tarde, na sequência de novos insultos, Moussa Marega decidiu tomar uma atitude definitiva e solicitar a sua substituição, encaminhando-se para os balneários. Antes de sair do relvado, ainda fez um sinal de reprovação em direção aos adeptos presentes no estádio.

Depois de abandonar o retângulo de jogo, ao que o Maisfutebol apurou, o avançado do FC Porto esteve a tomar banho e ficou no balneário, não participando na habitual roda da equipa após o apito final. Ainda assim, Marega viajou com a comitiva azul e branca para a cidade do Porto.

O jogador partilhou um texto forte nas redes sociais, criticando igualmente a atitude do árbitro do encontro, e os companheiros de equipa juntaram-se em mensagens solidárias. Nenhum deles compareceu na flash interview e Sérgio Conceição limitou-se a partilhar a indignação do grupo. O treinador não falou em conferência de imprensa. Mais tarde, o FC Porto emitiu um comunicado, falando em crime e insultos reiterados a Marega durante o encontro em Guimarães.

VÍDEO: o momento da saída de Marega