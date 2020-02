João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, veio a público lamentar o incidente com Moussa Marega em Guimarães, durante o jogo entre o FC Porto e o Vitória.

«O que aconteceu esta noite no jogo entre Vitória Sport Clube e FC Porto é absolutamente intolerável é inaceitável. Os insultos dirigidos ao jogador Marega envergonham todos quantos pugnam por uma sociedade inclusiva. Os valores do desporto nada têm que ver com estas atitudes racistas, xenófobas e ignóbeis», começou por dizer João Paulo Rebelo.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado da Juventude e Desporto garantiu que serão tomadas medidas duras: «A Autoridade para Prevenção e o Combate à Violência no Desporto está desde já a trabalhar em articulação com as autoridades policiais e desportivas no sentido de identificar e punir exemplarmente os responsáveis deste triste episódio que enche de vergonha todos quantos lutam por uma sociedade mais tolerante. Todos os agentes desportivos e, em particular, os seus dirigentes além do repúdio têm de atuar de forma a que isto não se repita.»

«Por fim, uma palavra ao injuriado Marega, excelente profissional, a quem quero reconhecer uma atitude de grande dignidade e que ajuda a que todos quantos amam o desporto se juntem no combate à intolerância, ao racismo e violência no desporto», concluiu João Paulo Rebelo.