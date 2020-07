Os adeptos portistas rumaram à Avenida dos Aliados, no Porto, para celebrar a conquista do Campeonato Nacional, mas a festa terminou com intervenção policial.

A PSP tentou dispersar a multidão, que não estava a cumprir as regras de distanciamento devido à covid-19 e houve alguns desacatos. Só depois carga policial, por volta das 03 horas os adeptos dispersaram.

O Maisfutebol sabe que várias pessoas foram identificadas. A PSP remete para mais tarde mais informações.