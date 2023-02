Guga, jogador do Rio Ave, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota dos vilacondenses no Estádio do Dragão com o FC Porto.

«Fizemos um grande jogo, muto competente, com futebol para a frente. Não é fácil jogar aqui, o FC Porto fez um jogão com o Sporting e temos de dar muito mérito o que fizemos aqui no Estádio do Dragão. A jogar assim, vamos colher frutos no futuro.

Saio frustrado pelo resultado, mas contente pelo que a equipa fez. Se tivéssemos concretizado, podíamos ter empatado. Isto é uma lição para o grupo. Temos de olhar para nós primeiro, seja qual for o adversário.»