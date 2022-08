As imagens da Sporttv mostraram Sérgio Conceição muito exaltado no final da derrota do FC Porto em Vila do Conde. Segundo foi possível perceber, o treinador do FC Porto não gostou de alguma coisa que foi dita no banco do Rio Ave ainda durante o jogo, recusou-se a cumprimentar uma pessoa do adversário e atirou algumas palavras mais inflamadas na direção de Luís Freire. Sérgio Conceição chega a ir na direção do adversário, mas foi prontamente agarrado.