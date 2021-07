O FC Porto defronta nesta quarta-feira a Roma treinada por José Mourinho, naquele que é mais um reencontro do treinador com o clube que em que se lançou para o estrelato.

Antes do jogo, houve um momento especial, com Jorge Nuno Pinto da Costa a entregar uma lembrança ao treinador.

O presidente do FC Porto ofereceu ao treinador uma réplica do Estádio do Dragão em prata.

Recorde-se que a casa dos azuis e brancos foi inaugurada quando Mourinho era o treinador.