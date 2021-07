A Roma chegou na manhã desta segunda-feira a Portugal. A equipa de José Mourinho vai defrontar o FC Porto na quarta-feira, às 20h.

Os italianos, comandados por José Mourinho, golearam os húngaros do Debrecen, por 5-2, no último jogo-trieno. Depois de defrontar os «dragões», a equipa romana terá ainda jogos de preparação com o Betis, dos portugueses Rui Silva e William Carvalho, e com o Sevilha, do treinador ex-portista Julen Lopetegui.

O FC Porto venceu no domingo o campeão francês Lille por 2-0.