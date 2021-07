A Roma, treinada pelo português José Mourinho, goleou na tarde deste domingo os húngaros do Debrecen, por 5-2, em jogo de caráter particular, realizado em Frosinone e já perante 2 mil adeptos.

Com o guarda-redes português Rui Patrício em estreia e a titular – saiu ao intervalo – a Roma sofreu aos quatro minutos, por Barany, mas deu a volta até ao descanso por Borja Mayoral (28m) e Pellegrini (33m).

No segundo tempo e após dez alterações na equipa, Zaniolo (52m) - com um belo golo em que picou a bola à saída do guarda-redes - e Dzeko (65m e 80m) fizeram os golos dos italianos na segunda parte. Pelo meio, Ugrai marcou o outro tento da equipa magiar, ao minuto 53.