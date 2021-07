O treinador do Derby County, Wayne Rooney, mostrou a sua preocupação com a formação da equipa para a época 2021/2022, depois da derrota por 2-1 num particular ante o Salford, no sábado, arrasando mesmo os responsáveis do clube, que têm de tomar «maiores decisões».

A duas semanas do início da II Liga inglesa, o Championship, o Derby tem apenas nove jogadores seniores registados, dois deles guarda-redes. As dificuldades na formação do plantel prendem-se com um impedimento decretado pela English Football League (EFL, entidade que abrange os clubes da II Liga) para o Derby poder contratar jogadores vindos de outras equipas, fruto da falta de apresentação dos relatórios financeiros do clube em anos anteriores.

A boa notícia, no início desta semana, foi a decisão extraordinária da EFL - devido ao surto de covid-19 no clube na época passada - em permitir contratações de jogadores que estejam na condição de livres.

Contra o Salford, jogadores livres como o internacional inglês Phil Jagielka ou o internacional jamaicano Ravel Morrison foram já utilizados por Wayne Rooney.

«São outras pessoas, que eu não consigo controlar, que têm tomar maiores decisões do que eu. Tudo o que posso fazer é trazer dignidade e orgulho a este clube. É claro que é algo que se foi um pouco ao longo dos últimos anos e é o meu trabalho trazer isso de volta. Mas preciso que outras pessoas façam o seu trabalho. Para ser honesto, seria mais fácil para um treinador numa situação como esta ir embora», afirmou, após o jogo, em declarações à Sky Sports.

«Se não conseguirmos trazer jogadores nas próximas duas semanas, não sei como vamos formar uma equipa para começar a época. Não tenho um central que tenha assinado pelo clube, há dois centrais muito jovens dos sub-23 e dos sub-18. Seria impossível para mim formar uma equipa», expressou, ainda.