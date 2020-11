Luis Díaz, extremo do FC Porto, em declarações à Sport TV, após o encontro com o Santa Clara, que os dragões venceram por 1-0. O colombiano foi o autor do golo da vitória, um golaço, diga-se:

«A sensação é de que é sempre difícil jogar neste campo, pelas condições que tem. E há o comportamento do adversário, de jogar bem. Mas nós fizemos um bom jogo e vencemos. É sempre difícil jogar com vento, num relvado molhado, mas ainda bem que marcámos e cuidámos bem do resultado. O nosso desgaste é normal, fizemos um grande esforço. Marcámos e soubemos aguentar. Um grande golo? É uma ação de jogo, já tinha tentado fazer este tipo de golo, nunca tinha saído.»