O avançado do FC Porto, Toni Martínez, em declarações na flash interview da SportTV2 após a vitória frente ao Santa Clara (2-1), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Leitura do jogo] Temos de continuar a fazer o nosso trabalho, não podemos errar, e tínhamos de começar hoje, depois de ter recuperado pontos na semana passada. Agora temos seis finais.

[Alguma ansiedade por causa do resultado do Benfica] É normal sentir essa ansiedade, temos de mandar no jogo. Acho que fomos superiores e conseguimos os três pontos, que era o que queríamos.

[Não marcou, mas conquistou dois penáltis] É trabalhar para a equipa, se marco ou faço assistências não é importante. Todos têm de ajudar. Quem entra e quem fica de fora tem de apoiar.

[Acredita que vão ser campeões?] Acreditamos em tudo, temos de ir jogo a jogo. Sabemos da distância a que estamos [do Benfica], vamos continuar a fazer o nosso trabalho e no fim fazemos as contas.»