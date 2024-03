Sérgio Conceição garantiu esta terça-feira que a única agressão que houve em Cartaya, no sul de Espanha, foi feita pelo autarca local ao filho Moisés Conceição.

O treinador do FC Porto falou no Olival, em declarações ao Porto Canal, a O Jogo e ao Jornal de Notícias, tendo garantido estar «verdadeiramente desgastado com esta situação».

«Estou desgastado, como devem compreender, por tudo aquilo que os meus filhos, a minha família e as famílias dos jovens atletas que estavam presentes passaram. Este desgaste vem pelo facto de ter ficado incrédulo ao saber que a pessoa que perdeu o controlo – porque ele sim, perdeu o controlo – era um eleito local, com responsabilidades e deveres perante os cidadãos. O que não teve nada a ver com o comportamento dele», acrescentou.

«Antes de mais, agrediu não uma vez, mas várias vezes, um jovem de 22 anos, que por acaso é meu filho. Depois entrou num chorrilho de mentiras e acusações, que já foram praticamente todas desmentidas pelos presentes, tanto portugueses como espanhóis. Todos os presentes desmentiram aquilo que ele diz que se passou. E por fim, perdeu a narrativa das suas declarações, por todas as declarações que fez e que criaram dano à minha família, à família destes jovens jogadores, ao torneio em si e à cidade.»

Sérgio Conceição garante ter ficado «muito admirado» por uma pessoa com responsabilidades políticas, «um eleito local, que parece estar acima da polícia», ter saído a público, desdobrando-se em entrevistas, «depois do que fez».

«É inacreditável a continuação de agressões, que foi vista e que espero, numa segunda fase, que venha cá para fora nas imagens da vídeo vigilância. Eu quero que essas imagens saiam a público, para comprovar todas as mentiras que este senhor veio proferir e também para as pessoas perceberem que a única pessoa agressiva, e com atos de indisciplina incríveis, foi esse senhor.»