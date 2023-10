Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa no Estádio do Dragão, após a derrota do FC Porto frente ao Barcelona:

«Foi um jogo muita entrega da nossa parte. Entrámos com o mesmo onze do que no jogo passado [frente ao Benfica], embora com os jogadores a terem tarefas diferentes. Anulámos pontos fortes do Barcelona, conseguimos provocar situações no último terço, mas faltou alguma eficácia por culpa nossa e por culpa não nossa também. No geral, estou orgulhoso pela forma determinada e ambiciosa com que a minha equipa se apresentou e também pelo trabalho realizado. Em alta competição temos de estar conectados e concentrados o jogo todo. Quando isso não acontece, pagamos caro.»

[O que falta para o FC Porto ser uma equipa mais concretizadora?] «A cada ano temos de refazer a equipa. Os inícios de época nunca são fáceis. Este processo faz parte da evolução dos jogadores. Depois, isso torna o coletivo mais forte. Fizemos um jogo excelente dentro da nossa estratégia, mas o que conta no é que fizemos aqui zero pontos.»