Sérgio Conceição foi homenageado, esta quinta-feira, pela comissão de apoio à recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do FC Porto, no relvado do Estádio do Dragão.

«Infelizmente, não nos foi possível ganhar todos os troféus nacionais ao longo da última temporada, incluindo o mais importante, mas temos um empenho máximo - que tem sido digno dos pergaminhos deste grande clube - ambição, determinação e muita vontade de vencer. Será com esse sentimento que vamos encarar esta nova temporada para que, no final, possamos estar aqui outra vez para mais uma homenagem e com o nosso principal objetivo alcançado, que é o campeonato nacional», disse o treinador, durante a cerimónia, citado pela Lusa.

O técnico portista recebeu duas peças de porcelana da comissão liderada por Fernando Cerqueira, que em 2020 já tinha repetido uma homenagem em moldes similares.

«A devida homenagem devia ser feita a ele [ao presidente Pinto da Costa], até porque foi quem apostou em mim. É uma pessoa completamente altruísta. Podia estar a descansar, mas tem uma energia e vitalidade incríveis. Revejo-me na sua mentalidade ganhadora e isso fez com que tenha contribuído com tantos títulos nacionais e internacionais. Espero que assim continue por mais anos e possa dar essas alegrias ao nosso clube», concluiu.

Sérgio Conceição, refira-se, também tinha sido agraciado pela comissão de apoio a Pinto da Costa num jantar realizado antes do início da época transata.