O plantel do FC Porto voltou a trabalhar esta quinta-feira, no Olival, com os olhos postos na deslocação a Vila do Conde, para o embate com o Rio Ave, relativo à terceira jornada da Liga marcado para as 20h15 da próxima segunda-feira.

Romário Baró, Gabriel Veron e Evanilson, todos em tratamento, continuam entregues ao departamento médico da equipa do Dragão.

Sérgio Conceição voltar a dirigir mais uma sessão de preparação esta sexta-feira, pelas 10h30, mais uma vez no Olival.