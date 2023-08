Otávio foi oficializado no Al Nassr, pondo fim a uma ligação de nove anos com o FC Porto e, esta quarta-feira, assinalou o adeus ao clube azul e branco com uma extensa mensagem nas redes sociais.

«Alguém que me explique como uma pessoa se despede do clube da sua vida, porque eu não consigo fazê-lo», começou por escrever o internacional português.

Otávio lembrou que quando chegou à Invicta tinha apenas 19 anos e reconheceu que cumpriu «quase todos» os sonhos, embora tenha ficado um desejo por cumprir.

«Joguei pela primeira vez com a camisola do FC Porto, estreei-me no estádio do Dragão, fui campeão e ganhei vários títulos. Para mim, só ficou a faltar levar este clube ao topo da Europa, mas quem sabe se a vida me permite cumprir esse objetivo em algum momento do futuro», frisou.

O jogador de 28 anos deixou ainda um agradecimento aos adeptos. «Nunca, mas nunca mesmo, vos vou conseguir agradecer tudo o que fizeram por mim. A forma como me apoiaram incondicionalmente, como nunca me deixaram cair, ficará para sempre no meu coração. Eu espero que tenham sentido sempre que eu honrei as nossas cores e a nossa luta. Tudo fiz para defender o FC Porto até à morte, sendo sempre um de vós dentro do campo.»

Otávio destacou também a «intensidade com que se vive cada dia de dragão ao peito».

«Custa-me muito. Muito mesmo. E sinto que não disse nada do que queria, e do que vocês mereciam ouvir de mim. Mas não é fácil deixar de vestir a nossa camisola, porque para mim continuará a ser nossa. E eu, esteja onde estiver, continuarei a ser dragão de corpo e alma», referiu o internacional português.

Recorde-se que Otávio deixou a Invicta rumo à Arábia Saudita num negócio de 60 milhões de euros.