Minutos após ter oficializado a transferência de Otávio para os sauditas do Al Nassr, o FC Porto divulgou um vídeo com declarações do médio que esteve nove épocas nos dragões.

«Apareceu uma oportunidade para mudar a minha vida e a vida da minha família. Nunca sairia só se fosse bom para mim. O FC Porto também merecia por tudo o que me deu. Foi bom para todos», justificou o jogador de 28 anos.

Durante o período nos azuis e brancos, Otávio cumpriu um total de 283 jogos, mas só conseguiu afirmar-se na terceira época, depois de um empréstimo de uma época e meia ao V. Guimarães.

«Quando cheguei, era só mais um e com o passar do tempo fui conquistando o meu espaço. Fui emprestado ao Vitória e dei tudo para poder voltar ao FC Porto. Olhando para tudo o que passei, minha família, os meus filhos, todos portugueses, foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Como disse, vou embora mas vou estar sempre por aqui. (...) Vou sempre viver por aqui. Tive algumas dificuldades no início, mas fui sempre atrás do meu sucesso. Acredito que, com trabalho, tudo se conquista», disse o jogador com a voz embargada e as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto.

«O FC Porto foi o clube que me deu tudo. Sou o que sou por causa deste clube. Saio muito feliz por ter conquistado o que conquistei. (...) Chegou o momento de ir, mas sempre com o coração aqui, porque este clube deu-me tudo», apontou ainda.

Ao serviço do FC Porto, Otávio conquistou nove troféus, entre os quais três campeonatos. Em jeito de despedida, agora jogador do Al Nassr deixou um desejo que pretende ver concretizado no final da época, rematando com uma expressão usada por ele em momentos de festa: «Se Deus quiser, no final do campeonato quero desejar um "chora bebé"».