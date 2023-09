Sérgio Conceição afastou a ideia de que o FC Porto esteja a fazer um arranque de campeonato atribulado e lembrou que este é o segundo melhor começo na Liga desde que está no comando técnico dos dragões. Ainda assim, o técnico portista admitiu que as exibições ficaram aquém do esperado.

«Em termos exibicionais queríamos exibições perfeitas, mas mesmo quando fizemos jogos fantásticos nunca fomos perfeitos. Andamos à procura disso. Andamos lá perto em muitos jogos, os resultados têm sido positivos, temos tido melhores resultados do que, há uns tempos, as exibições. Fazer pior do que fizemos acho difícil, a perspetiva é que a equipa melhor. Perdemos dois pontos que são fundamentais na batalha do campeonato e não temos de fugir à nossa ideia que é conquistar o campeonato», frisou Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Gil Vicente.

O técnico portista explicou ainda as diferenças entre defrontar adversários em Portugal e jogar nas competições europeias.

«Não me vou contradizer, a preparação é sempre a mesma, com mesmo foco, concentração e rigor. A vida e a história de cada jogo é que é diferente e depois falamos em muitos aspetos, desde a estratégia, à capacidade de jogadores em estarem motivados nas diferentes provas», afirmou.

«Na Liga dos Campeões, os adversários são mais abertos do que no campeonato nacional, o que é natural, excetuando alguns jogos, passamos maior parte do tempo – espero eu – a atacar do que a defender. Cada vez mais as equipas técnicas e os plantéis são competentes. Fiquei muito agradado com o que vi com o Estrela, com jogadores jovens. Este Gil Vicente também tem jogadores muito interessantes. São equipas que definem uma estratégia, vai-se ao pormenor em tudo. Cabe-nos pensar que cada jogo é uma final, tentar desmontar as boas organizações defensivas, ir à procura do golo e ser equilibrado para não sofrer», completou.

O FC Porto recebe o Gil Vicente este sábado, a partir das 20h30, em jogo da sexta jornada da Liga.