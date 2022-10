O FC Porto recebe nesta terça-feira (17h45) o Atlético Madrid, na 6.ª e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Os dragões já garantiram o apuramento para os oitavos de final da competição, mas ainda lutam pelo primeiro lugar no grupo.

A equipa de Sérgio Conceição tem nove pontos, contra os 10 do líder Club Brugge, que joga à mesma hora no reduto do Bayer Leverkusen. O Atlético (cinco pontos) disputa o terceiro lugar e consequente passagem para a Liga Europa com a formação germânica (quatro).

«Queremos ganhar os três pontos e tentar ficar em primeiro lugar, que é sempre diferente de ficar em segundo. Mas não é fácil, principalmente nestas condições, mais teórica do que de trabalho de campo», começou por dizer Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto alongou o seu raciocínio sobre a calendarização. «Chegámos de madrugada ao continente e hoje ainda não vi os jogadores, só vi agora o Otávio [também presente na conferência de imprensa]. À tarde vamos treinar, mas não será um treino intenso, não pode ser.»

«Foram 60 e tal horas do jogo de Brugge para o jogo com o Santa Clara. Não tem sido fácil. Sempre disse que é bom jogar de três em três dias, mas que seja assim, onde haja de facto esse período mínimo de descanso», salienta.

Sérgio Conceição abordou ainda as declarações de Ruben Amorim, a propósito da proposta da Liga para o adiamento do Arouca-Sporting: «Vi a conferência do Ruben Amorim e ele tem toda a razão. Não é a 48 horas de um jogo que se adia o mesmo. Fazendo isso a Sporting e Sp. Braga, iriam prejudicar o FC Porto, naquilo que é a luta pela Liga.»

«Já disse que há países como os Países Baixos ou a Grécia em que as equipas que jogam na Europa depois não jogam no campeonato, sempre que isso é possível. Mas para isso, tem de haver um planeamento no início da época», considera, acrescentando: «Na quinta-feira, chegámos às três ou quatro da manhã a Portugal, depois fomos para os Açores jogar à tarde. Ainda assim, o cansaço não é desculpa para tudo.»